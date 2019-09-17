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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол 13+

В "Зените" приняли Кокорина, но зарплату понизили

17 сентября 2019, 18:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Стало известно, сколько питерский футбольный клуб «Зенит» будет платить вышедшему на свободу Александру Кокорину. Отмечается, что руководство клуба дало футболисту возможность продолжить карьеру, однако заметно урезало гонорар.

Сообщается, что срок действия прежнего соглашения, согласно которому Кокорин зарабатывал в год около четырёх миллионов евро в год, истекло в конце июня. Теперь 28-летний футболист хоть и продолжит карьеру в «Зените», но по новому контракту заработок его снизится до 2,5 миллионов евро в год. Отмечается, что за 2019-2020 сезон форвард получит около 1,9 миллионов евро, передаёт sport-express.

АБ

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