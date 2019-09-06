Кадыров рассказал о заслугах Мамаева и Кокорина перед страной

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал условно-досрочное освобождение футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Кадыров считает, что не нужно было ломать жизнь спортсменам.

Глава Чеченской Республики отметил, что суд над Кокориным и Мамаевым вызвал большой резонанс в обществе. «Эти ребята с раннего детства учились играть в футбол, выступали за ведущие клубы и сборную России, имеют заслуги перед народом и страной. И в один миг лишились всего этого!» - сказал Кадыров.

Он отметил, что теперь спортсменам придётся долгое время восстанавливать свою физическую форму, чтобы вновь начать играть на прежнем уровне, передаёт Lenta.Ru.