Рональдо открыл тайну фирменного жеста

Нападающий сборной Португалии Криштиану Рональдо рассказал, как появилась его фирменная карточка — жест, которым он приветствует собственный забитый гол. Историю рассказало специализированное издание Goal.com.

Жест появился летом 2013 года. Познее это приветствие назвали «Siiii». В переводе с испанского, протяжное: «Даааа!» Футболист резко махнул руками и расставил ноги шире плеч.

«Я однажды забил, и это само получилось, совершенно естественно», — признался Рональдо: «Я понял, что мне это нравится, и стал делать это чаще. Я видел, что фанатам тоже нравится это».

С тех пор жест Siiii и стал фирменной карточкой футболиста, без которой фанаты его не могут представить. После открытия этой тайны остается еще один секрет Рональдо, который он пока не открыл — почему он перед тем, как ударить по воротам штрафной удар, принимает позу, оперевшись руками в бока.

НА ВИДЕО-ПОДБОРКЕ ГОЛОВ РОНАЛЬДО МОЖНО УВИДЕТЬ ЕГО ФИРМЕННЫЙ ЖЕСТ