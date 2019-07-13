«Спартак» вымучил победу над «Сочи» 1:0

Сегодня, 13 июля на стадионе «Открытие Арена» состоялся первый матч сезона-2019/2020 г.г. Соперником «Спартака» стал дебютант РПЛ — футбольный клуб «Сочи». Арбитр встречи Владимир Москалёв (Воронеж).

Команде Олега Кононова вскоре предстоит сыграть в квалификации Лиги Европы, у коллектива Александра Точилина впереди тяжелый дебютный сезон адаптации в элитном российском дивизионе

Игра началась с атаки спартаковцев, они ведут позиционные комбинации, мяч в центре поля, москвичи пытаются выманить сочинцев, создать свободные зоны. "Открытие Арена" сегодня заполнена довольно неплохо, болельщики московского "Спартака" активно гонят свою команду вперёд, но пока "Сочи" на выезде не собирается прижиматься к своим воротам.

На 7 мин. опасную атаку провели сочинцы и они были близки к успеху.Теперь уже попытались партнёры по команде запустить в прорыв Адриано, но первым на мяче оказался Миладинович, который спокойно отыгрался с голкипером «Сочи» Николаем Заболотным. Рассказов на левом фланге у своей штрафной площади едва не потерял мяч под прессингом Казаева, но всё же Николай выбил его в аут. Сочинцы продолжают атаковать ворота «Спартака» Бакаев у своей штрафной площади нарушил правила против Песегова. "Сочи" удалось заработать очень опасный стандарт, мяч прошел над перекладиной.

У спартаковцев не пошла игра, исчез игровой тонус проблема с контролем мяча, этим пользуются сочинцы и они уже нанесли четыре удара по воротам «Спартака», а москвичи ни одного. К 18 мин игроки «Сочи» доминируют в штрафной спартаковцев. Бакаев из центра поля выполнил передачу на ход Ломовицкому, Калугин теперь оказался быстрее игрока "Спартака".

Москвичи не могут без ошибки сделать 2-3 передачи, какая-то нервозность в действиях «Спартака» Сочинцы получили право на ещё один опасный стандарт, но воспользоваться им эффективно не сумели. Москвичам надо успокоится и найти свою игру "Сочи" пока в центре поля контролирует мяч, болельщики "Спартака" при этом уже недовольно свистят. К 32 мин. 18. / 10 по выигранным единоборствам в пользу сочинцев. Очень командно выглядит сочинцы и разрозненно москвичи. При атаке на ворота «Спартака».

Все подборы за сочинцами и они вторым темпом ведут острую комбинацию Песегов пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Максименко в отличном прыжке отбил мяч на правый фланг. Только на 40 мин.спартаковцы подали первый угловой Песегов с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. «Спартаку» должно быть стыдно за 1-й тайм Фернандо со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Сочи" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот. Самая популярная команда России напрочь провалила минувший сезон, заняв лишь пятое место. Естественно сейчас фанаты и руководство злы и жаждут исправиться, вот только первые конкретные шаги по улучшению ситуации смущают.

Адриано прошёл по центру к штрафной площади, а затем пяткой скатил мяч на Ананидзе, Жано затем из-за пределов штрафной площади пробил в правый угол ворот, Заболотный в прыжке намертво забрал мяч в руки. На этом завершился 1-й тайм. Игроки "Спартака" очень блекло провели первый тайм против "Сочи". По большей части именно гости смотрелись интереснее, но всё же забить команде Александра Точилина не удалось, несколько раз "Спартак" спасла удача, а где-то всё же надёжно действовал Александр Максименко. Перед самым концом первого тайма "красно-белые" стали играть куда интереснее, но также им забить не удалось, хотя Николаю Заболотному уже пришлось спасать свою команду в крайне непростой ситуации. От "Спартака" сегодня ждут только победы, посмотрим, что команда Олега Кононова покажет во втором тайме, но ей безусловно нужно очень сильно прибавлять.

Во 2-ом тайме спартаковцы пытаются обострить игру. Долгое комбинирование с мячом не завершается у спартаковцев ключевой передачей для нанесения удара по воротам Айртон пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Миладиновича. Рассказов с правого фланга выполнил прострел к центру штрафной площади, защитники "Сочи" сыграли внимательно и перехватили мяч. Ещё один стандарт исполняли сочинцы, но безрезультатно. На 59 мин. голкипер Максименко спасает ворота «Спартака», причем дважды.Песегов с углового выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Бурмистров принял мяч, а затем пробил в правый угол ворот, Максименко в прыжке вновь спас свою команду.

Игра выровнялась и пошла на встречных курсах Бурмистров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. Нельзя сочинцам вжиматься к своей штрафной, это происходит из-за отсутствия высокого прессинга у игроков «Сочи» .Бакаев с правого фланга немного сместился в центр, а затем пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Заболотный отбил мяч на левый фланг. Обухов со входа в штрафную площадь пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Игра «Сочи» выглядит интересней, они владеют игровым преимуществом, хороши в единоборствах, не хватает результативности, а у спартаковцев не просматривается рисунок, основная тема нападения Арбитр добавил 7 мин. из-за остановок игры и 93 мин. спартаковцы после подачи углового и суматохи у ворот Жиго Самуэль забивает гол -1:0

На этом матч завершился. Звучит финальный свисток. Игроки московского "Спартака" при далеко не самой "внятной" игре в компенсированное время всё же вырвали победу в противостоянии с "Сочи". Единственный мяч с углового забил защитник Самуэль Жиго. Команда Александра Точилина сегодня показала хорошую игру, она наверняка не затеряется в Премьер-лиге и ещё не раз попортит нервы фаворитам нашего чемпионата. Олегу Кононову нужно продолжать усердно работать с командой, в следующий раз с "середняками" и дебютантами Премьер-лиги может не так везти, а с лидерами чемпионата России при таком футболе далеко не уедешь.