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Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

2 июля 2019, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»
Фото: соцсети

Футболист Александр Кокорин заявил, что хотел бы быстрее перейти из СИЗО в колонию. По его словам, на нынешнем месте осуждённые не перевоспитываются, а бездельничают.

«Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» - заявил спортсмен.

Также Кокорин рассказал, что за время пребывания в СИЗО познакомился с двумя мужчинами, осужденными по той же статье, что и он. Одного из них отпустили сразу же, другого арестовали на 38 суток, передаёт Мир24. Футболист «Зенита», рассказывая об этом, предложил «подумать про равное для всех правосудие».

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