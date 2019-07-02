Кокорин: «Тюрьма ничему не научила»

Футболист Александр Кокорин заявил, что хотел бы быстрее перейти из СИЗО в колонию. По его словам, на нынешнем месте осуждённые не перевоспитываются, а бездельничают.

«Тюрьма ничему не научила. Сидим тут, бездельничаем, государственные деньги на нас тратятся. Лучше бы сразу послали на какие-то исправительные работы, чтобы польза была. А так пострадала куча народу – наши близкие, друзья, члены команды, болельщики. Вот зачем?» - заявил спортсмен.

Также Кокорин рассказал, что за время пребывания в СИЗО познакомился с двумя мужчинами, осужденными по той же статье, что и он. Одного из них отпустили сразу же, другого арестовали на 38 суток, передаёт Мир24. Футболист «Зенита», рассказывая об этом, предложил «подумать про равное для всех правосудие».