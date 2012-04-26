Мюнхенская «Бавария» стала вторым финалистом Лиги чемпионов

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» стал вторым финалистом Лиги чемпионов. В среду, 25 апреля, во втором полуфинальном матче немецкая команда в гостях обыграла мадридский «Реал».
Матч завершился со счетом 3:1. «Бавария» смогла обыграть «Реал» в серии пенальти. Основное время игры закончилось со счетом 2:1 в пользу испанского клуба. Но первую встречу в домашнем матче с таким же счетом выиграли немецкие футболисты. В дополнительное время голов забито не было.
В серии пенальти в Мадриде каталонцев переиграла «Бавария».
19 мая мюнхенцы сыграют с лондонским «Челси», ставшим ранее первым финалистом Лиги чемпионов.