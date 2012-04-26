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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Мюнхенская «Бавария» стала вторым финалистом Лиги чемпионов

, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

sportpress.by
sportpress.by

Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» стал вторым  финалистом Лиги чемпионов. В среду, 25 апреля, во втором полуфинальном матче немецкая команда в гостях обыграла мадридский «Реал».

Матч завершился со счетом 3:1. «Бавария» смогла обыграть «Реал» в серии пенальти. Основное время игры закончилось со счетом 2:1 в пользу испанского клуба. Но первую встречу в домашнем матче с таким же счетом выиграли немецкие футболисты.  В дополнительное время голов забито не было.

В серии пенальти в Мадриде каталонцев переиграла «Бавария». 

19 мая мюнхенцы сыграют с лондонским «Челси», ставшим ранее первым финалистом  Лиги чемпионов.

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