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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Лондонский "Челси" вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА (ВИДЕО)

, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]

Лондонский "Челси" стал первым финалистом  Лиги чемпионов УЕФА. "Челси" обыграли испанскую "Барселону". Вторая полуфинальная встреча этих команд, состоявшаяся накануне на "Камп Ноу", закончилась вничью 2:2.

 Этого результата, учитывая домашнюю победу клуба российского олигарха Романа Абрамовича — 1:0 — недельной давности, для выхода в финал было достаточно.Завершающий удар по воротам "Барселоны" в добавленное ко второму тайму время сделал Фернандо Торрес, вышедший на замену, выйдя один на один и переиграв Вальдеса.

А с самого начала игра была в руках каталонцев. Почти 72% игрового времени хозяева владели мячом.  Полузащитник Серхио Бускет открыл счет на 35-й минуте. На 43-й минуте "Челси" пропустил второй гол: Лионель Месси и Андрес Иньеста разыграли комбинацию, после которой испанский полузащитник отправил мяч в ворота Петера Чеха. "Челси" отыгрались в самом конце первого тайма, в добавленное время.  Рамирес забил  Вальдесу.

В финале лондонская команда встретится с победителем пары "Реал" - "Бавария".  Ответная встреча состоится сегодня в Мадриде. Первый матч между этими командами закончился победой немцев 2:1. Роман Абрамович пообещал выплатить команде 10 миллионов фунтов стерлингов в качестве бонуса за победу в Лиге чемпионов.

Портал "Аргументы - Спорт" вел прямую трансляцию матча.

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