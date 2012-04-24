Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Состоялась жеребьевка футбольного турнира летней Олимпиады-2012

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Состоялась жеребьевка футбольного турнира летней Олимпиады-2012. Игры пройдут летом  в Лондоне. Шестнадцать команд жребием были распределены на четыре группы.


Состав групп:

Группа А: Великобритания, Сенегал, ОАЭ, УругвайГруппа В: Мексика, Южная Корея, Габон, Швейцария

Группа С: Бразилия, Египет, Беларусь, Новая Зеландия

Группа D: Испания, Япония, Гондурас, Марокко. 

Олимпийский мужской футбольный турнир пройдет с 26 июля по 11 августа этого  года.

В олимпийских сборных выступают футболисты не старше 23 лет, но в каждой команде может быть задействовано до трех игроков старшего возраста.

ИЧ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан