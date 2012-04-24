//Спорт : Футбол

24 апреля 2012, 21:09 [ «Аргументы Недели» ]

Состоялась жеребьевка футбольного турнира летней Олимпиады-2012. Игры пройдут летом в Лондоне. Шестнадцать команд жребием были распределены на четыре группы.



Состав групп:

Группа А: Великобритания, Сенегал, ОАЭ, УругвайГруппа В: Мексика, Южная Корея, Габон, Швейцария

Группа С: Бразилия, Египет, Беларусь, Новая Зеландия

Группа D: Испания, Япония, Гондурас, Марокко.

Олимпийский мужской футбольный турнир пройдет с 26 июля по 11 августа этого года.

В олимпийских сборных выступают футболисты не старше 23 лет, но в каждой команде может быть задействовано до трех игроков старшего возраста.