//Спорт : Футбол

15 апреля 2012, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

Лондонская штаб-квартира знаменитого футбольного клуба из Стетфорта "Манчестер Юнайтед" в престижном районе Мейфер напротив фешенебельного отеля "Ритц" ушла с молотка за рекордную сумму — 166 миллионов фунтов ($265 млн).

Этот офис, созданный MU с целью привлечения новых спонсоров и позволивший клубу значительно расширить международные торговые операции, приобретен частной компанией из Германии, сообщают британские СМИ, передает ИТАР-ТАСС.

В споре за здание, находящееся под охраной государства, европейским предпринимателям удалось опередить 25 претендентов, в том числе из стран Азии и Персидского залива. В рамках программы ликвидации долгов, достигающих нескольких сотен миллионов фунтов, руководство легендарного клуба решило также провести в Сингапуре публичное размещение 25-30% акций на сумму около 2 млрд фунтов ($3,2 млрд)

Такие планы "красные дьяволы" хотели осуществить еще летом прошлого года, однако этому помешал, в частности, финансовый кризис в Евросоюзе и сложная ситуация на фондовом рынке. Теперь же, по мнению авторов такого проекта, ситуация иная. Возросшее доверие инвесторов открывает возможности "проведения IPO до августа этого года".

Намерение Manchester United Football Club осуществить публичное размещение акций в Сингапуре аналитики рассматривают как "решительный шаг всемирно известного клуба еще более укрепить свое присутствие" в Азии, где у манкунианцев находится значительная часть более 330-миллионной аудитории болельщиков. Вслед за манчестерцами IPO может провести в Сингапуре и "Формула-1".

"АН" писали, что главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуринью заявил в январе, что готов уже этим летом возглавить "Манчестер Юнайтед".