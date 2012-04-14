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"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
14 апреля 2012, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
Голкипер сборной России армеец Игорь Акинфеев защитит ворота футбольного клуба ЦСКА в матче с петербургским "Зенитом". Матч проходит в Петербурге.
Акинфеев 28 августа получил травму - разрыв передней крестообразной связки левого колена в матче со "Спартаком" (Москва) после столкновения с бразильским форвардом Веллитоном. Голкипер перенес операцию и залечивал травму. Вратарь московского ЦСКА включен в стартовый состав.
У ЦСКА на поле также выходят полевые игроки Кирилл Набабкин, Дейвидас Шемберас, Алексей Березуцкий, Георгий Щенников, Понтус Вернблум, Секу Олисе, Евгений Алдонин, Зоран Тошич, Томаш Нецид, Сейду Думбия, сообщает rsport.ru.
Стартовый состав "Зенита": вратарь Вячеслав Малафеев (капитан), полевые игроки Александр Анюков, Николас Ломбертс, Томаш Губочан, Доменико Кришито, Игорь Денисов, Роман Широков, Константин Зырянов, Сергей Семак, Владимир Быстров, Александр Кержаков.
"Врачи дают максимальную дозировку и просто ждут, сколько пациент сможет продержаться", - нейрохирург о заболевании Заворотнюк
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