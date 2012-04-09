Бруну Алвеш: К инцидентам с бананами футболисты должны быть готовы

Защитник петербургского футбольного клуба "Зенит" и сборной Португалии Бруну Алвеш в преддверии матча с "Локомотивом" считает, что к инцидентам с бананами футболисты должны быть готовы. "Чтобы не быть сбитыми с толку", - пояснил он.

По словам игрока, "инциденты с бананами сильно раздуты". Однако футболисты должны быть готовы к таким провокациям, "ведь, в конце концов, таким образом их пытаются провоцировать и сбить с толку", пишет "Спорт-Экспресс".

По словам игрока, он "счастлив в клубе и городе". "Для меня очень важно, что и моя семья чувствует себя комфортно, поэтому могу с уверенностью утверждать, что Петербург и "Зенит" не являются расистским городом и клубом. Болельщики с уважением относятся ко всем футболистам, вне зависимости от того, к какой национальности они принадлежат", - цитирует издание слова Бруну Алвеша.

"НацАкцент" напоминает, во время футбольного матча между "Локомотивом" и "Анжи" с VIP-сектора болельщиков в защитника махачкалинской команды Кристофера Самбу был брошен банан сразу после финального свистка. Самба банан подобрал и кинул обратно.