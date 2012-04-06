В Москве Савеловский районный суд отказался удовлетворить иск футбольного агента Виктора Халапурдина к полузащитнику сборной России и махачкалинского ФК "Анжи" Юрию Жиркову о взыскании почти 109 млн рублей.

Поводом для иска, по словам представителя агента - Артема Пацева, послужило несоблюдение Жирковым условий агентского договора, который истек в 2009 году.

Судья отклонил иск в полном объеме, посчитав недоказанным факт выполнения Виктором Халапурдиным обязанностей футбольного агента.