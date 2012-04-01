Стилиян Петров: С футболом покончено, это конец. Начинаю бороться за жизнь

32-летний Стилиян Петров - капитан национальной сборной Болгарии, футболист английского клуба "Астон Вилла" - объявил о завершении спортивной карьеры, после того как врачи диагностировали острый лейкоз - рак костного мозга.

"С футболом покончено, это конец. Сейчас начинаю бороться за свою жизнь", , - сказал полузащитник, со ссылкой на интервью болгарской газете "Тема спорт" передает ИТАР-ТАСС.

У полузащитника поднялась температура после игры национального чемпионата с "Арсеналом" 18 марта. Игрок прошел обследование, и в пятницу врачи сообщили, что у Петрова подтвердился диагноз лейкемия.

Петров признался, что во время матча у него разболелась голова и врач предлагал произвести замену в перерыве.

"В начале второго тайма я стал терять силы, что было очень необычно. Но это жизнь, неделю назад ты пьешь кофе в Лондоне, а уже сегодня выясняешь такие вещи. Я буду бороться и хотел бы поблагодарить всех за поддержку", - рассказал Стилиян.

Профессиональную карьеру Петров начал в болгарском ЦСКА (1997-1999), затем несколько лет выступал в шотландском "Селтике", из которого в 2006-м году перешел в нынешнюю команду. В национальной сборной выступал с 1998-го года, за карьеру провел 101 матч, забил 8 мячей.