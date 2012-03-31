"Лужники" ожидают 60 тыс. трезвых фанов на матче "Спартак"(М) - "Зенит" (СтПб)

В Москве в субботу вечером на стадионе "Лужники" страсти горячих голов футбольных фанатов двух столиц попытаются сдержать более 4000 полицейских. На матче 37-го тура чемпионата России между командами "Спартак" (Москва) — "Зенит" (Санкт-Петербург), возможно, будет порядок.

Администрация стадиона ожидает на матче до 60 тысяч трезвых болельщиков.

В обеспечении общественного порядка на территории стадиона Лужники будет задействовано 4120 сотрудников правоохранительных органов, в том числе 496 бойцов ЦСН ГУ МВД по Москве и 2020 военнослужащих Внутренних войск МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе Центра специального назначения (ЦСН) ГУ МВД России по Москве, передает ИТАР-ТАСС.

Для обеспечения общественного порядка на стадионе и прилегающей к нему территории создан оперативный штаб.

Накануне матча стадион и прилегающая к нему территория будут обследованы кинологами со служебными собаками.

Пропуск зрителей на территорию стадиона Лужники будет осуществляться через рамки металлодетекторов. Болельщиков в состоянии алкогольного опьянения на стадион допускать не будут.

Кроме того, в центре Москвы предусмотрены резервные группы полиции, а маршруты патрулирования нарядов максимально приближены к спортивным барам, в которых будет идти трансляция матча.