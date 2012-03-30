Капитан сборной РФ по футболу Андрей Аршавин попал в ДТП
30 марта 2012, 09:49 [ «Аргументы Недели» ]
Нападающий ФК "Зенит" Андрей Аршавин на проспекте Энгельса в Петербурге накануне попал в ДТП.
Пострадавших в результате аварии нет. Аршавин возвращался на своей машине с тренировки, когда в Удельном парке в его машину врезался другой автомобиль. Андрей, "чтобы избежать сплетен и недостоверной информации, решил высказаться сам относительно ДТП".
"ДТП произошло в районе метро "Озерки", со мной все в порядке, никто не пострадал", - написано на сайте футболиста. После аварии проезжавший мимо водитель трамвая подарил атакующему полузащитнику грейпфрут.