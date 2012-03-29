Матч «Милан» и «Барселона» завершился вничью - 0:0

Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между итальянским «Миланом» и испанской «Барселоной» завершился вничью. Ни игрокам испанского клуба, ни футболистам лидера чемпионата Италии забить мячей не удалось. Счет 0:0.

«Барселона» имела большее преимущество по ходу всего матча. Хорошие моменты были у обеих команд, но забивать не получалось. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился, что его одноклубники в ходе поединка имели несколько моментов, чтобы забить «Барселоне», но так и не распечатали ворота испанцев.

В итальянском клубе все равно довольны результатом.