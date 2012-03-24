Столичный ФК "Локомотив" в субботу днём на стадионе в "Лужниках" в матче 36-го тура чемпионата России по футболу полностью реабилитировался в глазах своих фанов за недавний проигрыш. Московский ЦСКА болельщиков разочаровал.

"Армейцы" уступили "Локо" со счетом 0:2. Выиграв сегодня, "Локомотив", располагающийся на третьем месте, сократил отставание от идущего вторым ЦСКА. У железнодорожников стало 63 очка, у армейцев осталось 64.

Футболисты ЦСКА подходили к встрече в хорошем настроении, в предыдущем туре выиграв у столичного "Спартака" /2:1/, отмечает ИТАР-ТАСС. Железнодорожники после победы над махачкалинским "Анжи" /1:0/ в первенстве страны играли в середине недели в четвертьфинале розыгрыша Кубка России, где были разгромлены казанским "Рубином" /0:4/.

Счет в сегодняшнем матче был открыт уже на 10-й минуте: первый гол за "Локомотив" забил российский нападающий Роман Павлюченко. А на 33-й минуте гости увеличили преимущество благодаря мячу эквадорского форварда Фелипе Кайседо.

Таким образом, три встречи этих команд в текущем сезоне завершились со всеми возможными результатами: в первом круге победу одержал ЦСКА /3:1/, во втором была зафиксирована ничья /1:1/, и вот теперь успех праздновал "Локомотив".

Клубам предстоит провести еще один матч между собой, игра состоится 2 мая в рамках 42-го тура первенства.

В следующем туре ЦСКА 31 марта на выезде сыграет с краснодарской "Кубанью", "Локомотив" 1 апреля примет на своем поле московское "Динамо".