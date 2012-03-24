В египетском Порт-Саиде опять люди гибнут за футбол

В египетском Порт-Саиде один из фанатов местного футбольного клуба в субботу застрелен полицией, еще несколько человек получили ранения в ходе подавления беспорядков в городе, вспыхнувших после дисквалификации ФК "Аль-Масри".

Базирующийся в Порт-Саиде клуб "Аль-Масри" дисквалифицирован на два года из-за кровавых столкновений между болельщиками в феврале текущего года. Тренер и капитан "Аль-Ахли", в свою очередь, были дисквалифицированы на несколько матчей и оштрафованы на тысячу долларов за плохое поведение.

Напомним, 2 февраля в Египте был объявлен трёхдневный общенациональный траур в связи с трагедией на стадионе в Порт-Саиде. Там после матча местного ФК "Аль-Масри" со столичным ФК "Аль-Ахли" провинциалы забивали до смерти каирцев за неумение играть в футбол. 74 человека погибли, тысячи были ранены.