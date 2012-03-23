В Москве в субботу безопасность во время футбольного матча Премьер лиги между столичными ЦСКА и "Локомотивом" на стадионе "Лужники" обеспечат около 2 тысяч полицейских. Нетрезвых болельщиков на стадион не допустят.

Кроме того, в центре Москвы предусмотрены резервные группы полиции, сообщили в пресс-службе Центра специального назначения ГУ МВД РФ по Москве, передает Интерфакс. Накануне матча стадион и прилегающая к нему территория будет обследована кинологами со служебными собаками, а пропускать зрителей на территорию стадиона будут только через рамки металлодетекторов.

По словам представителя ЦСН, на матч выпущено 30 тыс. билетов.

Маршруты патрулирования в Москве максимально приближены к спортивным барам, в которых будет осуществляться трансляция матча.