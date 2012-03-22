"Локомотив" и "Анжи" вместе ищут провокатора, бросившего банан в Самбу

Футбольные клубы московский "Локомотив" и махачкалинский "Анжи" выступили в четверг с совместным заявлением по поводу "бананового инцидента", который произошел после матча команд в Черкизове 18 марта.

Руководители клубов подчеркнули, что нарушитель есть на видеозаписях с камер наблюдения, а также видны все его передвижения на стадионе до, во время и после матча, передает Интерфакс. Клубы заявили, что выступления одиночных провокаторов не должны рассматриваться как расистские действия болельщиков и не могут служить основанием для дисциплинарных взысканий к командам-участницам матча.

Очередная волна "бананового" скандала разгорелась в российском футболе после воскресного матча 35-го тура чемпионата страны "Локомотив" - "Анжи", в котором с трибун в темнокожего защитника махачкалинской команды был брошен банан, что расценивается как проявление расизма.

Напомним, этот инцидент стал третьим случаем подобного рода в ходе чемпионата России сезона-2011/12. В марте прошлого года во время игры 2-го тура между "Зенитом" и "Анжи" один из питерских болельщиков протягивал банан защитнику махачкалинцев Роберто Карлосу. В июне за несколько минут до конца матча "Крыльев Советов" - "Анжи" в Карлоса был брошен банан с трибуны стадиона "Металлург", после чего футболист досрочно ушел с поля. На прошлой неделе виновник происшествия в Самаре был найден.