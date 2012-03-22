Пепе могут отстранить от 2 до 12 матчей за оскорбление арбитровой мамы

Длительная дисквалификация грозит защитнику мадридского "Реала" Лима Феррейра (Пепе), который в среду после матча с "Вильярреалом" оскорбил на португальском языке судью Хосе Луиса Парадаса Ромеро.

Встреча 29-го тура чемпионата Испании по футболу завершилась со счетом 1:1 (0:0). "Реал" играл в гостях и заканчивал поединок вдевятером - на 85-й и 86-й минутах с поля были удалены Серхио Рамос и Месут Озил. После матча, в подтрибунном тоннеле, Пепе крикнул арбитру, что он "сукин сын", который их ограбил. Этот инцидент рефери отразил в протоколе игры.

Теперь португальцу грозит длительная дисквалификация. Если его действия классифицируют по статье 94 дисциплинарного кодекса "Оскорбление официальных делегатов матча", он будет вынужден пропустить от четырех до 12 матчей. Если по статье 117 "Неуважительное или пренебрежительное отношение к официальным лицам матча", то два или три матча или любое время в течение месяца, со ссылкой на испанскую газету AS передает Интерфакс.

Примечательно, что ругательство "сукин сын" в португальском языке - Filho da puta, в испанском - Jiho de la puta.