Спартаковец Динияр Билялетдинов впервые стал отцом

Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Динияр Билялетдинов в ночь на среду стал отцом.Об этом сам 27-летний хавбек "красно-белых" написал в своем микроблоге в Twitter.

"Сын! 3,660 кг, 54 см", - ликует Билялетдинов. Футболист в июне 2011 года женился на девушке Марии, которая ранее работала танцовщицей в группе поддержки баскетбольного клуба ЦСКА, сообщает РИА Новости.

В конце января Динияр Билялетдинов перешел из английского "Эвертона" в московский "Спартак". В составе сборной России Билялетдинов стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.