В Москве полицейские в понедельник вечером задержали 40 человек во время мачта "Спартак" — ЦСКА. По данным центра специального назначения главного управления МВД по городу, они задержаны за различные нарушения.

По данным ЦСН, на конец первого тайма на стадионе были 54 тысячи зрителей, из них 12 тысяч - болельщики ЦСКА. Полицейские также предотвратили стычку между футбольными фанатами в метро на станции метро "Спортивная".

Группа агрессивно настроенных молодых людей попыталась спровоцировать конфликт, но благодаря оперативным действиям сотрудников полиции стычка была предотвращена.

Болельщики разбивали в вестибюле метро плафоны. В пресс-службе опровергли информацию некоторых СМИ о том, что полиция якобы применила слезоточивый газ против фанатов в метро.

ЦСКА обыграл "Спартак". Встреча завершилась со счетом 2:1 (1:0).