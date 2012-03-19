Центральный матч 35 тура российской футбольной Премьер-лиги состоится в понедельник, 19 марта, в "Лужниках". В московском дерби "Спартак" принимает ЦСКА. Начало матча в 19:30 мск.

Возможно, на стадионе будет аншлаг: заключительный матч чемпионата России сегодня вечером посетят не менее 50 тысяч болельщиков. Согласно котировкам букмекерских контор, игра завершится вничью со счетом 1:1, передает Р-Спорт.

9-кратный чемпион страны в составе "Спартака" Дмитрий Ананко рассчитывает увидеть вечером в Лужниках красивую игру.По его мнению, крупной победы одной из команд не будет, более вероятен выигрыш в один мяч - 3:2 или 2:1, пишет "Спорт-экспресс".

Стадион и прилегающая к нему территория накануне были обследованы кинологами со служебными собаками. Пропуск зрителей на территорию "Лужников" будет осуществляться через рамки металлодетекторов.

Лиц в состоянии алкогольного опьянения на стадион пускать не будут, также, будет запрещено проносить режущие предметы и стеклянную тару.

Общественный порядок и безопасность при проведении матча чемпионата России по футболу между московскими командами "Спартак" и ЦСКА 19 марта 2012 г. будут обеспечивать 3 тысячи 952 сотрудника правоохранительных органов, в том числе 448 сотрудников столичного спецназа и 2 тысячи 540 сотрудников внутренних войск МВД России.

В центре Москвы предусмотрены резервные группы полиции. Маршруты патрулирования в городе максимально приближены к спортивным барам, в которых будет проходить трансляция матча.