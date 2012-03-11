Акинфеев провел первую за полгода тренировку после травмы
11 марта 2012, 15:06 [ «Аргументы Недели» ]
Вратарь сборной России и футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев сегодня провел первую тренировку в общей группе. Это была первая за более чем полгода тренировка после полученной Акинфеевым в августе тяжелой травмы.
А занятия по индивидуальному плану у вратаря начались еще в январе.В подмосковных Ватутинках на спортивной базе вратарь российской сборной под открытым небом Акинфеев вместе с Сергеем Чепчуговым и Сергеем Ревякиным провел вратарскую разминку.
Он поучаствовал в двухсторонней игре, отметился парой эффектных сэйвов, передает Интерфакс. Напомним, 28 августа 2011 года в матче чемпионата России с московским "Спартаком" Акинфеев получил повторный разрыв крестообразной связки колена.