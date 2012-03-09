В Москве полиция задержала 30 человек в пятницу по итогам футбольного дерби в "Лужниках" московских клубов "ЦСКА" и "Динамо", сообщили в пресс-службе Центра спецназначения столичного ГУ МВД России.

"По итогам матча, который проходил на Большой спортивной арене "Лужники", присутствовали 11 тысяч зрителей, безопасность обеспечивали 2 тысячи сотрудников полиции", - сказали в пресс-службе, передает Интерфакс.

Там добавили, что за различные правонарушения до, во время и после матча были задержаны 30 человек.