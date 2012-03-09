Баку и Тбилиси хотят на пару принять ЧЕ по футболу в 2020 году

Президенты Азербайджана и Грузии договорились на встрече в Баку совместно принять Чемпионат Европы по футболу в 2020 году. Об этом официально сообщило в пятницу министерство по спорту и делам молодежи Грузии.

Как говорится в заявлении ведомства, этот вопрос был согласован во время официальной встречи Ильхама Алиева и Михаила Саакашвили 6 марта в Баку.

"На данный момент ведутся переговоры между федерациями по футболу Грузии и Азербайджана, для того, чтобы 21 марта на конгрессе УЕФА, подтвердить готовность обеих стран", - говорится в заявлении министерства, передает Би-Би-Си.

Таким образом, министерство опровергло информацию, распространенную рядом интернет-изданий относительно того, что Азербайджан якобы не соглашался вместе с Грузией принять чемпионат, а это лишь желание грузинского президента.