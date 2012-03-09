Со счетом 1:1 встреча московских футбольных клубов ЦСКА и "Динамо" в матче 34-го тура чемпионата России закончилась днем 9 марта в "Лужниках". Счет на 3-й минуте открыл Сейду Думбья, вывев ЦСКА вперед.

За несколько минут до конца первого тайма у армейцев была возможность удвоить преимущество в счете, но Ахмед Муса не сумел реализовать выход один на один.

Счет сравнял за 15 минут до окончания основного времени Игорь Семшов.

В предыдущем туре обе команды не смогли добиться успеха. "Динамо" уступил махачкалинскому "Анжи" 0:1, а ЦСКА сыграл вничью с петербургским "Зенитом" 2:2.

В турнирной таблице чемпионата ЦСКА занимает вторую строчку (61), динамовцы на третьей позиции (59). Лидирует в чемпионате России "Зенит", набравший 66 очков и имеющий одну игру в запасе.