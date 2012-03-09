Адвокат: поляки, как и украинцы, довольно опасны для россиян на ЧЕ-2012

Польская сборная по футболу, в силу "домашних" обстоятельств - главный конкурент команды России на групповом этапе предстоящего в июне чемпионата Европы, заявил в пятницу главный тренер сборной РФ по футболу Дик Адвокат.

"Для поляков это домашний чемпионат, что всегда является преимуществом", - заявил Адвокат по итогам участия в состоявшихся здесь двухдневных консультациях, в рамках которых представители 16 стран-участниц Евро-2012 обсуждали организационные вопросы, передает ИТАР-ТАСС.

"Мы знаем их игроков, получили информацию о последнем матче. Когда мы встретимся на поле, то будем знать о противнике все, как и они о нас", - подчеркнул он.

"Польская, как и украинская, команды, из-за того, что они принимают турнир, будут довольно опасны", - добавил наставник российской сборной.

"Наши возможности на выход из группы подобны тому, что произошло с Грецией", - сказал Адвокат, подчеркнув, что фаворитами турнира остаются Испания, Голландия и Германия.

Касаясь подготовки российской команды, тренер отметил, что "она сейчас в хорошей форме", и что он не планирует никаких перестановок в сборной.

"Будем придерживаться основного состава, с которым мы начинали два года назад, и стараться выиграть чемпионат", - сказал Адвокат.

По его словам, сейчас особых сложностей у команды нет, "но за три месяца может произойти все, что угодно".

АН" писали, что все три матча группового этапа Евро-2012 сборная России проведет в Польше. 8 июня российские футболисты встретятся с командой Греции во Вроцлаве, матчи 12 июня с поляками и 16 июня с греками пройдут в Варшаве.