Андрей Аршавин раздаст фанатам автографы на Невском

В Петербурге сегодня вечером во флагманском магазине ФК "Зенит" на Невском проспекте, 54, пройдет автограф-сессия полузащитника питерского клуба и сборной России Андрея Аршавина.

Во время встречи с фанатами футболист пообщается с болельщиками, примет участие в фотосессии. Аршавин подпишет всем желающим футболки и карточки.Спортсмен ответит на вопросы журналистов, сообщает официальный сайт "Зенита" . Мероприятие начнется в 18.30. Вход свободный.

"АН" сообщали, что накануне петербургский футбльный клуб "Зенит" выбыл из борьбы за главный приз Лиги чемпионов, проиграв в Португалии лиссабонской "Бенфике".

Андрея Аршавина в Лиссабон не взяли.