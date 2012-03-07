Петербургский футбльный клуб "Зенит" выбыл из борьбы за главный приз Лиги чемпионов, проиграв в Португалии лиссабонской "Бенфике".

"Зенит" уступил в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов португальцам со счетом 0:2. Напомним, в России на поле "Петровского" в Петербурге сине-бело-голубые выиграли 3:2.

В Португалии накануне в концовке первого тайма гол в ворота Малафеева забил Максимильяно Перейра. В добавленные минуты второго, "Зенит" пошел вперед, надеясь отыграться, но Оливейра сделал счет 2:0.

В результате в четвертьфинал турнира прошел португальский клуб. Главный тренер "Зенита" Лучано Спаллетти заявил — победа заслуженная. Отметим, Андрея Аршавина в Лиссабон не взяли.