€1,2 млн за ложу на матче Евро-2012 в Варшаве заплатил не Абрамович

Роман Абрамович не выкупал президентскую ложу на Национальном стадионе Варшавы в рамках чемпионата Европы по футболу-2012 и не платил за нее 1,2 млн. евро, сообщила "АН" официально пресс-служба ООО "Миллхаус" накануне.

"Сообщение, опубликованное сегодня, 5 марта 2012 г., "€1,2 млн за ложу на матче Евро-2012 в Варшаве заплатил Роман Абрамович", со ссылкой на польскую газету Puls Biznesu, не соответствует действительности", - говорится в письме в редакцию "АН" пресс-службы ООО "Миллхаус" - инвест-компании, которая управляет активами бизнесмена Абрамовича.

"Да, он (Абрамович) собирается присутствовать (на матче Польша - Россия), однако информация, опубликованная в польских СМИ, не соответствует действительности", - заявил пресс-секретарь Романа Абрамовича Джонн Манн, передает во вторник РИА Новости.

"АН" писали, что информацию о том, что €1,2 млн за президентскую ложу на ЧЕ-2012 заплатил именно Абрамович, со ссылкой на польское издание "Puls Biznesu", передал в понедельник портал РБК. Здесь же мы отметили, что советник Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по маркетинговым и корпоративным программам Роберт Коженёвский подтвердил, что место в президентской ложе на указанный матч уже продано, но отказался называть имя покупателя и его национальность. Политика союза не позволяет раскрывать подобную информацию.

Отметим, что по словам Коженёвского, приведенным в Puls Biznesu, ни главе Польши Дональду Туску, ни польский панам-полстосумам "президентская ложа" пришлась не по карману.

Напомним, матч против хозяев Евро-2012 станет для российской сборной вторым на турнире. На старте соревнований команда Дика Адвоката сыграет с чехами 8 июня, а 16 июня завершит выступление на групповой стадии матчем против греков.