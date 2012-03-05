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Махачкалинский "Анжи" одержал первую победу с Гусом Хиддинком

5 марта 2012, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Махачкалинский "Анжи" одержал первую победу с Гусом Хиддинком
peerates.ws

Махачкалинский  "Анжи"  обыграл московское "Динамо" в матче 33-го тура чемпионата России. Встреча завершилась со счетм 1:0. Это первая победа дагестанской команды под руководством главного тренера Гуса Хиддинка.

В ворота "Динамо" гол забил полузащитник "Анжи" Жусилей. Это стал первый мяч бразильского  легионера в составе махачкалинцев, передает sportbox.ru.  

Хиддинк после победы выразил удовлетворение подготовкой своих игроков. Голландский специалист отметил, что у него нет проблем с взаимопониманием с лидерами команды. Он напомнил, что "провел в России несколько замечательных лет". "Можно сказать, познал загадочную «русскую душу», так что теперь мне намного легче работать", - сказал он.

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