Форвард петербургского ФК "Зенит" Александр Кержаков в субботу в матче 33-го тура российской Премьер-лиги против московского ЦСКА оформил дубль. Кержаков открыл счет уже на 1-й минуте, но на 17-й Алан Дзагоев сравнял счет игры.

Во втором тайме Кержаков забил армейцам на 56-й минуте. Новичок ЦСКА Ахмед Муса на 68-й сравнял счет и принес своей команде ничью.

За "Зенит" играли Малафеев, Анюков, Ломбертс, Губочан, Кришито, Семак, Денисов, Файзулин (Зырянов, 74), Широков, Аршавин (Лазович, 55), Кержаков (Канунников, 90). Отметим, Аршавин начал резво, но забить ему не удалось.

Ворота ЦСКА защищал 16-летний вратарь Сергей Ревякин. Играли братья Березуцкие, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Хонда (Нецид, 83), Тошич (Мамаев, 70), Муса (Ким Ин-Со, 90), Думбия.

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий отметил хорошую игру Ревякина. По его словам, он уже готов играть на высоком уровне.



Слуцкий считает, что матч понравился зрителям, но он сам недоволен итоговым результатом.