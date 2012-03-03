В Москве в Лужниках почти 100 человек были задержаны до и после футбольного матча между столичным ЦСКА и питерским "Зенитом" . По данным Центра специального назначения ГУ МВД России по Москве, в основном задержаны нетрезвые посетители стадиона до начала игры.



Безопасность и порядок во время проведения матча обеспечивали около 2,5 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

На матч было продано около 19 тысяч билетов. "Зенит" поддерживали 4 тысячи фанатов. Матч закончился вничью, со счетом 2:2.

