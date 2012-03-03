ФИФА разрешит мусульманским футболисткам играть в спецхиджабах

Введенный пять лет назад в целях охраны здоровья футболисток запрет на ношение хиджабов во время матчей в субботу будет пересмотрен комиссией Международной футбольной федерации. Ожидатся, что будет найдено компромиссное решение.

По мнению активистов, выступающих против этой инициативы, ограничение на ношение мусульманского одеяния во время матча дискриминирует игроков этой веры, Передает Би-Би-Си. Комиссия ФИФА, как ожидается, рассмотрит вопрос о разрешении на ношение специально созданного спортивного платка, который, как полагают активисты, будет безопасно надевать на матчи.

Дело в том, что ФИФА установила запрет на ношение головных платков пять лет, аргументируя соображениями безопасности, заявив, что попытка игрока противоположной команды сдернуть этот головной убор с футболистки может привести к травмам шеи.