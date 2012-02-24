Очередная блиц-драка с участием болельщиков «Локомотива» прошла в Бильбао

Полсотни россиян – фанов московского «Локо» - после матча на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао сошлись в рукопашной с двумястами поклонниками басков. Драка, благодаря испанской полиции, продлилась всего несколько минут.

Полиции пришлось применить силу, сообщает Интерфакс. Напомним, московский ФК «Локомотив» вылетел из Лиги Европы, проиграв накануне вечером в 1/16 финала испанскому «Атлетику».

«АН» писали, что накануне ночью в баре Бильбао на болельщиков российской команды напала толпа местных скинхедов. Два фаната московского клуба получили черепно-мозговые травмы, один госпитализирован.