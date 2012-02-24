Матч 1/16 финала Лиги Европы казанского "Рубина" с греческим "Олимпиакосом" завершился со счетом 0:1. Играли в Пирее. Гол россиянам забил Рафик Джеббур.

Первый матч "Рубин" - "Олимпиакос" также завершился победой клуба "Олимпиакосм"(1:2).

Казанский "Рубин" выбыл из дальнейшей борьбы на турнире.В тот же день, как собщали "АН", из Лиги Европы выбыл московский "Локомотив", уступивший 0:1 "Атлетику" (Бильбао).