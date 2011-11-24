//Спорт : Футбол

24 ноября 2011, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

1tv.ru

Премии "Джентльмен года", которая традиционно вручается по итогам футбольного сезона, удостоен нападающий московского "Динамо" украинец Андрей Воронин.

Впервые в 18-летней истории церемонии награду за джентльменство получил не российский футболист, а легионер. Четвёртый год подряд награда "Джентльмен года" достаётся динамовцам – капитан "Динамо" Андрей Воронин получил её вслед за Дмитрием Хохловым, Владимиром Габуловым и Игорем Семшовым.

По мнению многих специалистов, Воронин может претендовать и на титул игрока года в нашей премьер-лиге.