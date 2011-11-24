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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Спорт Футбол

Стало известно имя "Джентльмена года" в нашем футболе (ВИДЕО)

, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]

1tv.ru
1tv.ru

Премии "Джентльмен года", которая традиционно вручается по итогам футбольного сезона,  удостоен  нападающий московского "Динамо" украинец Андрей Воронин.

Впервые в 18-летней истории церемонии награду за джентльменство получил не российский футболист, а легионер. Четвёртый год подряд  награда "Джентльмен года" достаётся динамовцам – капитан "Динамо" Андрей Воронин получил её вслед за Дмитрием Хохловым, Владимиром Габуловым и Игорем Семшовым.

По мнению многих специалистов, Воронин может претендовать и на титул игрока года в нашей премьер-лиге.

ИЧ

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