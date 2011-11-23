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//Спорт Футбол

Слуцкий признал заслуженным поражение ЦСКА в матче с "Лиллем"

23 ноября 2011, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что поражение его команды в матче Лиги чемпионов с "Лиллем" было заслуженным.

Напомним, ЦСКА проиграл французским футболистам со счетом 0:2. На 49-й минуте игры защитник армейцев Василий Березуцкий отправил мяч в свои ворота. Второй гол: на 64-й минуте мяч забил форвард "Лилля" Мусса Соу.

Слуцкий пояснил, что армейцам  в полную силу  не позволили сыграть "кадровые проблемы": тем игрокам ЦСКА, которые только что восстановились после травм, приходится сразу же выходить в стартовом составе. Слуцкий рассказал, что Игнашевич еще в первой половине встречи получил травму голеностопа, в связи с этим его пришлось заменить в конце второго тайма на Георгия Щенникова.
ЦСКА с пятью очками опустился на последнее место в группе. Лидирует миланский "Интер", в активе которого 10 очков.

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