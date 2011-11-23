"Интер", "Бавария" и "Бенфика" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

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23 ноября 2011, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ru.uefa.com

Поражение ЦСКА "Лиллю" накануне обеспечило "Интеру" попадание в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. После матча в "Лужниках" итальянцы оказались недосягаемы для армейцев и французов.

Миланский "Интер", мюнхенская "Бавария" и лиссабонская "Бенфика" обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов по итогам матчей пятого тура группового раунда турнира, которые состоялись во вторник, 22 ноября сообщается на сайте УЕФА.

В группе А "Бавария" дома обыграла испанский "Вильярреал" 3:1 и набрала 13 очков, оставив соперников по этому матчу на последнем месте в группе. "Наполи" переиграл "Манчестер Сити" и занял второе место с 8 очками, у "Манчестер Сити" - 7 очков.

В группе В "Интер" в гостях сыграл вничью с "Трабзонспором" 1:1 и поднялся на первое место в группе с 10 очками. Ранее во вторник московский ЦСКА уступил "Лиллю" 0:2 и опустился на четвертое место, хотя у обеих команд по 5 очков. У "Трабзонспора" 6 очков, команда находится на втором месте в группе.

В группе С "Бенфика" на выезде сыграла вничью с "Манчестер Юнайтед" 2:2, передаёт lenta.ru. У португальского и английского клубов по 9 очков, на третьем месте "Базель" с 8 очками, а у румынского "Оцелула" - ноль очков.

Мадридский "Реал", который обеспечил себе выход в плей-офф из группы D еще в начале ноября, во вторник разгромил загребское "Динамо" со счетом 6:2. Голландский "Аякс" и французский "Лион" сыграли вничью 0:0 и заняли второе и третье места в группе соответственно.

23 ноября пойдут матчи пятого тура в группах E, F, G и H.