//Спорт : Футбол

22 ноября 2011, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Тренер юношеской сборной России по футболу, бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев назначен новым главным тренером тульского футбольного клуба "Арсенал".

Сегодня Аленичев будет представлен спортивной общественности Тульской области, передает Интерфакс.

39-летний Дмитрий Аленичев - четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России в составе московского "Спартака", двукратный чемпион Португалии и обладатель Кубка Португалии, победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Избирался в Совет Федерации.



В тульскую команду также приглашены известные футболисты-ветераны: 38-летний Александр Филимонов, 41-летний Юрий Ковтун, 40-летний Дмитрий Хлестов, 38-летний Дмитрий Ананко, 42-летний Александр Шмарко, 35-летний Вадим Евсеев, 37-летний Владимир Бесчастных, 37-летний Валерий Климов.



Тульский "Арсенал" играет в Любительской футбольной лиге.