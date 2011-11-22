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//Спорт Футбол

Новым главным тренером футбольного клуба "Арсенал" назначен Дмитрий Аленичев

22 ноября 2011, 08:04 [ «Аргументы Недели» ]

Тренер юношеской сборной России по футболу, бывший игрок "Спартака" Дмитрий Аленичев назначен новым главным тренером тульского футбольного клуба "Арсенал".

Сегодня Аленичев будет представлен спортивной общественности Тульской области, передает Интерфакс.
39-летний Дмитрий Аленичев - четырехкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка России в составе московского "Спартака", двукратный чемпион Португалии и обладатель Кубка Португалии, победитель Кубка УЕФА и Лиги чемпионов. Избирался в Совет Федерации.

В тульскую команду также приглашены известные футболисты-ветераны: 38-летний Александр Филимонов, 41-летний Юрий Ковтун, 40-летний Дмитрий Хлестов, 38-летний Дмитрий Ананко, 42-летний Александр Шмарко, 35-летний Вадим Евсеев, 37-летний Владимир Бесчастных, 37-летний Валерий Климов.

Тульский "Арсенал" играет в Любительской футбольной лиге.

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