Прямую трансляцию матча ЦСКА - Лилль проведет НТВ

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22 ноября 2011, 07:31 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Прямую трансляцию матча 5-го тура группового этапа ЦСКА - "Лилль" сегодня проведет НТВ. Включение в 20.45 мск. Матч ЦСКА - "Лилль" (Франция) пройдет в Москве 22 ноября на стадионе "Лужники". Начало в 21.00 мск.

Встречу ЦСКА - "Лилль" будет обслуживать чешская бригада арбитров во главе с Павелом Краловецем. На линиях помогать ему будут Мартин Вилчек и Антонин Кордула. Ассистентами главного судья за воротами назначены Мирослав Зелинка и Радек Пригода. Резервным арбитром будет Либор Коварик, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Лилль" - чемпион Франции. Главный тренер российского футбольного клуба ЦСКА Леонид Слуцкий считает, во встрече с "Лиллем" многое будет зависеть от того, как будет протекать сам ход матча.

Чемпион Франции располагается на последнем месте в квартете с армейцами, "Трабзонспором" и "Интером", и в Москве будет думать о победе. Голкипер "Лилля" Микаэль Ландро в преддверии матча против ЦСКА сказал, что его клуб с нетерпением ждет встречи с армейцами.