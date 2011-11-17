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17 ноября 2011, 20:20 [ «Аргументы Недели» ]

FIFPro назвал "позором для всего мирового футбола" решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, который дисквалифицировал и оштрафовал футболиста "Краснодара" Спартака Гогниева. Напомним, Гогниев был избит в Грозном на матче с молодежным составом "Терека".

Заявление Международного профсоюза профессиональных футболистов по делу Гогниева размещено на официальном сайте организации. 4 ноября в матче молодежных составов "Краснодара" и "Терека" Спартак Гогниев получил красную карточку за споры с арбитром. Перед тем, как покинуть поле, Гогниев толкнул судью. После этого люди в полицейской униформе избили его. Игра была остановлена. Футболист был госпитализирован с переломом ребра, носа и сотрясением мозга.

На момент инцидента грозненская команда проигрывала со счетом 0:3. Молодежному составу "Терека" было присуждено техническое поражение (0:3). 16 ноября КДК РФС дисквалифицировал Спартака Гогниева на шесть матчей турнира молодежных составов и оштрафовал его на 50 тысяч рублей. Вопрос о неэтичном поведении игрока рассмотрит Комитет по этике РФС.

"Терек" оштрафовали на 500 тысяч рублей. Такой же штраф заплатят главный тренер и администратор молодежной команды грозненцев, отстраненные от футбола на один год.

Представитель FIFPro в Восточной Европе Деян Стефанович признал, что Спартак Гогниев заслуживает наказания за толчок арбитра, но считает дисквалификацию на шесть матчей чрезмерно суровой мерой. Сумму штрафа грозненского клуба Стефанович назвал смешной. По словам представителя профсоюза, такое решение КДК только поощряет клубы вести себя подобным образом.