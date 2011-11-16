Определились все участники Евро-2012. Жеребьевка состоится в Киеве

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16 ноября 2011, 07:20 [ «Аргументы Недели» ]

Определились все участники чемпионата Европы по футболу 2012 года. Накануне по итогам стыковых матчей, определились оставшиеся четыре. В финальную часть Евро-2012 пробились сборные Чехии, Португалии, Ирландии и Хорватии.

Команда Чехии в ответном стыковом матче обыграла Черногорию со счетом 1:0. Португальские футболисты выиграли у сборной Боснии и Герцеговины - 6:2. Матч Ирландия - Эстония закончился со счетом 1:1. Хорватия и Турция закончили встречу вничью- 0:0.

В финальную часть Евро-2012 ранее попали команды Испании, Голландии, Германии, Англии, Италии, Франции, России, Греции, Швеции, Дании, Украины и Польши. Хорватия и Чехия вышли в финал. Жеребьевка состоится в украинской столице - Киеве - 2 декабря 2011 года.