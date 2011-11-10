В Санкт-Петербурге суд приговорил в четверг игрока футбольного клуба "Зенит" Алексея Ионова к лишению водительских прав за управление машиной в нетрезвом виде на 1,5 года.



В суде рассматривались сразу два административных дела против Ионова, возбужденных за отказ от медосвидетельствования и за передачу машины лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения.

"АН" сообщали, что в ночь на 2 ноября в центре Петербурга после мачта, в котором "Зенит" одержал победу над "Шахтером", был остановлен автомобиль. В нем в состоянии алкогольного опьянения находились Алексей Ионов и неизвестная девушка.



По некоторым данным, Ионов пытался скрыться от полицейских, которые обратили внимание на подозрительную езды водителя. По другой информации, за рулем машины находился не сам спортсмен, а его спутница. Футболист и спутница были задержаны и доставлены в отделение полиции.



