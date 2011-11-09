Форвард сборной РФ по футболу Кержаков представил новую игровую форму

Форвард сборной России по футболу Александр Кержаков представил сегодня новую высокотехнологичную игровую форму. В ней команда выступит на «Евро-2012» в Польше и Украине. По словам нападающего, в новой форме мышцы спортсмена остаются в тонусе, а материал позволяет вывести излишек воды из организма.



Форма для сборной России разработана совместно с Российским футбольным союзом. Футболка и шорты выполнены в красном цвете, от правого плеча до левого бедра проходит трехцветная полоса как символ российского флага. В дизайне использован исконно русский элемент – на футболках изображен орнамент кольчуги.