Нападающий «Спартака» Артём Дзюба ошарашен вызовом в сборную России по футболу

Нападающий московского «Спартака» Артём Дзюба ошарашен вызовом в сборную России по футболу. Тренер российской сборной по футболу Дик Адвокат впервые вызвал в команду молодого форварда Артёма Дзюбу вместо травмированного Павла Погребняка на товарищеский матч со сборной Греции. Игра состоится в Пирее 11 ноября.

По словам Артёма, он не просто удивлен, а слегка ошарашен. В интервью «Sovsport.ru» он рассказал: «Сначала позвонил врач команды и спросил, как я себя чувствую. Это меня удивило. Когда ответил, что все хорошо и чувствую себя прекрасно, врач сказал: «Будь на телефоне, сейчас будут звонить из первой сборной». Дзюба сначала подумал – это шутка. Но после разговора c врачом действительно позвонил Александр Бородюк и сказал, что вся команда и тренерский штаб рады видеть его в сборной России.



Дзюба призван заменить в национальной команде Павла Погребняка, который из-за травмы пропустит товарищеский матч со сборной Греции.

Билеты на товарищеский матч Греция – Россия будут стоить 10 и 20 евро. Об этом рассказал пресс-атташе Федерации футбола Греции Михалис Цапидис. Встреча футбольных сборных начнётся в 23:30 по московскому времени.