Капитана московского «Спартака» Сергея Паршивлюка увезли на скорой в больницу

Капитана московского футбольного клуба "Спартак" Сергея Паршивлюка, получившего травму в матче 30-го тура Премьер-лиги с "Динамо", увезли с "Арены Химки" на "скорой помощи" в больницу.

Защитник в конце первого тайма получил рассечение головы, столкнувшись с форвардом бело-голубых Кевином Кураньи. Точный диагноз травмы Сергея Паршивлюка станет известен в ближайшее время.

Знаменитый футбольный комментатор Георгий Черданцев сделал запись об этой игре в своем микроблоге на Twitter. По словам Черданцева: "Динамо" – "Спартак" – матч покруче всего, что я видел на этой неделе в еврокубках", пишет "Советский спорт". Московские футбольные клубы "Динамо" и "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1.

Первыми забили динамовцы: на 39-й минуте отличился Кевин Кураньи. "Спартаку" удалось отыграться на 57-й минуте. Мяч забил Эйден Макгиди.