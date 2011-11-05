Вице-президент ФК "Терек" Хайдар Алханов и гендиректор ФК "Краснодар" Владимир Хашиг в субботу сделали совместное заявление по поводу инцидента во время матча молодёжных составов этих клубов в Грозном в пятницу.

"Событие, имевшее место в игре молодёжных составов, безусловно, не красит наш российский футбол, но, к сожалению, случилось то, что случилось, и решение о санкциях в отношении участников инцидента теперь в соответствии с регламентом соревнований будет принимать контрольно-дисциплинарный комитет РФС.

Мы же хотим заявить следующее: отношения между футбольными клубами "Терек" и "Краснодар" пока не имеют долгой истории, но они всегда строились в духе партнёрства и добрососедства. Уверены, что в будущем эти отношения станут ещё более тесными.

В подтверждение наших слов мы собираемся в ближайшее время провести серию товарищеских матчей между воспитанниками наших клубных футбольных академий различных возрастов. Ребята поживут вместе друг с другом как в Краснодаре, так и в Грозном, и сыграют смешанными составами. Эти встречи... станут залогом добрососедских отношений клубов Премьер-Лиги", — написано в совместном заявлении, опубликованном на официальных сайтах "Терека" и "Краснодара".

Напомним, матч, который проходил в пятницу, 4 ноября, в Грозном на стадионе имени Билимханова, был прерван на 72-й минуте при счёте 3:0 в пользу гостей. Главный арбитр встречи Алексей Амелин на 68-й минуте удалил нападающего "Краснодара" Спартака Гогниева.

После этого началась потасовка на поле и за его пределами, игра была остановлена. Впоследствии инспектором матча Алексеем Румянцевым было принято решение о невозможности продолжения матча.

Гогниев после удаления в матче с "Тереком" был избит сотрудниками полиции, сообщал Чемпионат.com. Чеченские полицейские избивали Гогниева дубинками сначала в подтрибунном помещении, а потом и в оперативной машине.

Через несколько часов после событий министр спорта Чечни Хайдар Алханов, являющийся вице-президентом «Терека» сообщил, что футболист "Краснодар" сам спровоцировал конфликт, но никто никого не бил.